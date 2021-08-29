Başkan Barzani: Fransa’nın Kürdistan’la istikrarlı dostluğu var

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Twitter hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesiyle ilgili açıklama yayımladı.

“Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u Erbil’de kabul etme şerefine eriştim” diyen Başkan Barzani, şunları kaydetti:

“Irak ve Kürdistan'daki son gelişmeleri konuştuk ve bu vesileyle Fransa'nın Kürdistan ile sonsuza kadar hafızamızda kalacak olan istikrarlı dostluğuna şükranlarımı ilettim.”

Başkan Mesud Barzani bugün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Macron bu görüşmeden önce Kürdistan Bölgesi Başkanı, Başbakan ve Parlamento Başkanı ile görüşmüştü. Görüşmeden sonra Macron ve Neçirvan Barzani basın toplantısı düzenledi.

“Kürdistan Bölgesi ile Fransa arasında geçmişe dayanan bir ilişki var” diyen Emmanuel Macron, “Terörle mücadele tüm dünyanın güvenliğini ilgilendiriyor. Bugün bir kez daha Fransa halkının DAİŞ’le mücadeledeki desteğini vurguladım” ifadelerini kullandı.

“Kürtlerin bölgedeki rolü göz önünde bulundurulmalı” ifadelerini kullanan Macron, “Şengal konusunda Kürdistan Bölgesi ile koordinasyon içerisindeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u Erbil’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Neçirvan Barzani, “Görüşmede; Kürdistan Bölgesi-Fransa ilişkilerini, Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölgenin güvenliğini ve Irak seçimlerini ele aldık. Ayrıca terörle mücadelede Fransa’nın Kürdistan Bölgesi ve Irak’a desteğinin önemine vurgu yaptık” dedi.

Neçirvan Barzani, Macron’un Bağdat ve Erbil ziyaretlerinin demokrasiye olan desteğin göstergesi olduğunu vurguladı.