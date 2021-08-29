Macron: Kürtler ve Peşmerge en ön cephede savaştı

ERBİL (K24)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabondan Kürdistan Bölgesi ziyaretiyle ilgili bir açıklama yayımladı.

Emmanuel Macron, bir kadın Peşmerge eğitim sınıfının fotoğrafını paylaşarak “DAİŞ'e en ön cephede savaşan tüm kahramanları saygıyla anıyoruz. Kürtlere ve onların güçlerine, ‘ölümle karşı karşıya kalan’ anlamına gelen Peşmerge'ye, Irak güçlerine, Uluslararası Koalisyon üyelerine ve Fransız kuvvetlerine minnet duygularımızla” ifadelerini kullandı.

Macron bir diğer paylaşımında ise şunları kaydetti:

“800 denizci, havacı ve karacı askerimiz DAİŞ'e karşı Koalisyon güçlerini destekliyor ve Irak güçlerine tavsiyelerde bulunuyor. Tüm Fransızlar gibi ben de onlara ve ailelerine ne borçlu olduğumuzu biliyorum. Bugün tanıştığım kişilere onlarla ne kadar gurur duyduğumuzu söyledim.”

Macron, Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı’na katılımının ardından dün gece geç saatlerde Kürdistan Bölgesi’ne geldi.

Macron, Erbil Uluslararası Havalimanı’nda askeri tören eşliğinde Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani tarafından karşılandı.

Bugün Musul ziyaretinin ardından Erbil’e dönen Macron önce Kürdistan Bölgesi Başkanı, Başbakan ve Parlamento Başkanı ile görüştü: Ardında da Başkan Mesud Barzani ile bir araya geldi.