Başkan Barzani'nin Ofisi: Macron Peşmerge’nin cesaretini övdü

ERBİL (K24)

Başkan Barzani’nin Ofisi’nden yapılan açıklamada, Başkan Mesud Barzani’nin, bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dışişleri Bakanı, Irak Büyükelçisi, Erbil Konsolosu ve beraberindeki heyeti kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada “Başkan Barzani, bugün Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u ağırladı. DAİŞ’in yenilmesinde Kürdistan halkı ve Peşmerge Güçleri’ne verdikleri destekten dolayı Fransa halkı ve ülkesine teşekkür etti, iki halk arasındaki karşılıklı saygı tarihine dikkat çekti” denildi.

Kürdistan halkının birlikte yaşam kültürüne sahip olduğunu ifade eden Başkan Barzani'nin, DAİŞ’in bu kültürü yok edemediğini ve bölgede terör tehdidinin devam ettiğini söylediği dile getirildi.

Başkan Barzani’nin ayrıca, Macron'a Irak'a yardım etme çabalarından dolayı teşekkür ettiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Macron’un “Başkan Barzani’yi yakından tanıyarak, iki halk arasındaki saygı ve dostluğu ve Fransa'nın DAİŞ teröristlerine karşı mücadeledeki desteğini teyit etmek istedim. Bu Peşmerge'nin cesurca savaştığını ve bir ilham kaynağı olduğunu gösteriyor. Bu aynı zamanda kendi başına bir derstir. Sahada cesur savaşçılar olmasaydı dış yardımı bir anlamı olmayacaktı” dediği aktarıldı.

Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkiler ve Irak’taki siyasi sürecin yanı sıra Irak’ta yaklaşan seçimlerin karşı karşıya olduğu zorlukları ele alan tarafların, Irak seçimlerinin değişim, gelişme ve halkın iradesinin yerine getirilmesi için bir şans olacağı umudunu taşıdığı kaydedildi.

Başkan Barzani ile Macron görüşmesinde, Rojava’daki durumlar üzerine de değerlendirmeler yapıldı

Başkan Barzani, Suriye'deki Kürtlerin geleceğine ilişkin endişelerini Cumhurbaşkanı Macron’la paylaştı.

Görüşmenin ardından Başkan Barzani’nin, Cumhurbaşkanı Macron'a Kürdistan halkının teröre karşı direnişinin sembolü olarak Peşmerge heykelini, Macron’un da Başkan Barzani'ye Fransa devletinin sembolü olan özel bir hediye takdim ettiği ifade edildi.

Başkan Barzani’nin daha sonra Macron ile birlikte şehit Hucam Surçi'nin ailesi ve Peşmerge Güçleri Özel Kuvvetleri’ne (Zerevani) bağlı bir grup kadın Peşmerge’yle bir araya geldiği belirtildi.