Politika

Irak Cumhurbaşkanı: Ülke mevcut sistemle yönetilemez

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ülkenin mevcut sistemle yönetilemeyeceğini, 10 Ekim'deki erken seçimlerin ve anayasanın değiştirilmesinin durumun iyileştirilmesi için "dönüm noktası" olacağını söyledi.
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Berhem Salih
Berhem Salih
Irak Berhem Salih Irak

HABER MERKEZİ

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Bağdat’ta "Çözümler" isimli Rafideyn Formu’nun açılış konuşmasında, 10 Ekim’de yapılacak erken seçimlerin Irak’ın daha iyi bir yere gelmesi için "dönüm noktası" olacağını belirtti.

Siyasi güçler ve toplumun önemli bölümünün olumlu yanları olmasına karşın anayasanın değiştirilmesini istediğini ifade eden Salih, "Irak’ı artık bu anayasa ve mevcut sistemle yönetmek mümkün değil. Erken seçimler ve anayasanın değiştirilmesi ülkedeki hizmet kalitesinin artırılması ve durumun iyileştirilmesi için dönüm noktası olması gerekir. Seçimler, ayrıca birikmiş krizlerin çözümü için vesiledir" dedi.

Geçtiğimiz 100 yılda Irak’ta mezhep ve etnik temelli çeşitli katliamlar ve mezalimlerin yaşandığını vurgulayan Salih, 2003 sonrası Irak’ta da terör ve dış müdahale sorunlarıyla karşılaştıklarını kaydetti.

Bağdat’ta dün düzenlenen Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'na Suriye’nin neden davet edilmediği sorusunu yanıtlayan Salih, "Suriye, hep bizimledir ve konferans sırasındaki tüm görüşmelerimde Suriye ve Suriye’deki sorunlar masadaydı. Suriye, Irak için önemli bir ülkedir ve Suriye halkı Irak halkının kardeşidir" değerlendirmesinde bulundu.

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