BM Temsilcisi: Şengal Anlaşması herkesin çıkarına

ERBİL (K24)

BM Irak Özel Temsilcisi, Bağdat ve Erbil’den Şengal Anlaşması’nın uygulanması için çaba göstermesini istedi.

K24 muhabirinin sorusunu yanıtlayan Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, “Şengal Anlaşması’nın uygulanması hem Şengal halkının, hem Ninova halkının hem de tüm Irak’ın çıkarınadır” dedi.

Şengal Anlaşması’nın çok önemli olduğunu vurgulayan Plasschaert, “Maalesef anlaşmanın uygulanmasında çok mesafe kat edilemedi. Taraflardan, Erbil ve Bağdat’tan talebim, anlaşmanın hızlı bir şekilde uygulanmasıdır” diye konuştu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak hükümeti arasında Şengal’de durumun normalleşmesi ve göçmenlerin evlerine dönebilmesi için bir anlaşma imzalandı.

Anlaşmaya göre Şengal’deki silahlı yasa dışı grupların bölgeyi terk etmesi gerekiyordu ancak halen bu adım atılmış değil.