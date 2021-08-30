IAEA raporu: Kuzey Kore nükleer reaktörü yeniden çalıştırmaya başladı

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından yayımlanan raporda, ilk defa 2018 yılında tespit edilen ve nükleer silah için gerekli plütonyum üretme yeteneğine sahip 5 megawatt (MW) kapasitesinde reaktörde çalışma belirtileri görüldüğü bildirildi.

Kuzey Kore’nin nükleer programının merkezindeki kompleks içinde yer alan Yongbyon reaktöründeki son faaliyetlere dikkat çekilen raporda, 2021 temmuz ayı başından bu yana soğutma suyunun tahliyesi de dahil olmak üzere, plütonyum üretimine uygun faaliyetlerin belirtilerinin görüldüğü aktarıldı.

Pyongyang yönetimi daha önce ülkeye gelen müfettişleri 2009 yılında sınır dışı ettiğinden bu yana, IAEA yetkilileri Kuzey Kore’ye giremiyor. Nükleer üretim planlarını saklamayan Kuzey Kore, son olarak 2017 yılında nükleer deneme gerçekleştirdi.

KUZEY KORE UYDUDAN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE İZLENİYOR

IAEA, Kuzey Kore’deki faaliyetleri uydudan alınan görüntüler doğrultusunda izliyor.

Merkezi ABD’de bulunan ve Kuzey Kore’nin nükleer faaliyetlerini takip eden “38 North” adlı kuruluşun direktörü Jenny Town, uzaydan alınan görüntülerde tespit edilen soğuk suyun tahliyesinin, reaktörün tekrar başlamasının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Jenny Town, “soğutma sistemlerine yeterli suyu sağlamak için geçen yıl su deposu üzerinde çalışmaların devam etmesine rağmen reaktörün neden daha önce çalışmadığını bilmenin bir yolu yok. Önümüzdeki haftalarda veya aylarda reaktör operasyonlarını etkileyebilecek su taşkını eğilimi göz önüne alındığında, zamanlama bana biraz garip görünüyor" dedi.

TRUMP-KİM JONG UN ZİRVESİNDE GÜNDEME GELMİŞTİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, eski ABD Başkanı Donald Trump ile 2019 yılında yaptığı görüşmede, ülkesine uygulanan yaptırımların kalkması karşılığında Yongbyon reaktörünü kapatmayı önermişti.

Trump ise Yongbyon reaktörünün Kuzey Kore’nin nükleer programının sadece bir bölümünü oluşturduğu ve bunun yaptırımların kalkması için yeterli bir taviz olmadığı gerekçesiyle öneriyi reddetmişti.