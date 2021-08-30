Abadi seçimler için endişeli: İdam fermanı olur

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Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 10 Ekim’de yapılacak erken genel seçimlere halkın katılım göstermemesinden endişe duyduğunu belirtti.

Haydar İbadi, başkent Bağdat’ta düzenlenen Rafideyn Forumu’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erken seçimlerin 10 Ekim’de gerçekleştirilmesinin ancak parlamento kararıyla iptal edilebileceğini ifade eden Abadi, "Halkın bu seçimlere katılmaması yönünde endişelerim var. Eğer halk seçime katılım göstermezse hem biz siyasi güçler hem de ülkenin idam fermanı okunmuş olur, ülke geriler ve halkın desteğini almayan bir yönetim ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

Abadi, Irak’ın 2003’e kadar diktatörlükle yönetildiğini hatırlatarak, 2003 sonrası da devlet kurumunun çöktüğünü ve düzgün şekilde inşa edilemediğini savundu.

Abadi terör örgütü DAİŞ konusuna da değinerek, "DAİŞ, Irak’ta gerçek anlamda çökertildi ancak fikirleri hala mevcut. Örgütün fikrinin yok edilmesi için ortak çaba gerekiyor" diye konuştu.

Haydar Abadi, Irak’ın bugün bölgesel anlamda ve bölge ülkeleriyle ilişkileri noktasında iyi bir yerde olduğunu sözlerine ekledi.

2014-2018 yılları arasında başbakanlık görevi yapan Abadi, DAİŞ’e karşı zafer ilan etmişti.

Abadi’nin lideri olduğu Nasır Koalisyonu, parlamentoda üçüncü parti konumunda bulunuyor.

Mevcut Irak hükümeti, Ekim 2019'da patlak veren geniş halk gösterilerinden sonra erken seçimlerin 10 Ekim 2021'de yapılması yönünde karar almıştı.