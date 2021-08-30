Yaşam

Diasporada Kürt çocuklarına anadil eğitimi

Kürt Diaspora Merkezi, Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığı’yla birlikte diasporada yaşayan Kürt çocuklarının anadil eğitimi için proje yürütüyor.
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ERBİL (K24)

Kürt Diaspora Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığı’nın gözetiminde özel müfredatla diasporadaki Kürt çocuklarına resmi olarak online sınıflarda Kürtçe (Sorani & Bahdini) dil dersleri verilecek.

Projeyle yurtdışında yaşayan Kürdistanlıların Kürtçeyi yaşatmaya devam etmesi hedefleniyor.

Açıklamada ayrıca, “Ben Kürt’üm” ismiyle yeni bir kampanyanın da başlatıldığını ve diasporadaki Kürtlerin kendi ulusal kimlikleriyle tanımlanmaları amaçlanıyor zira halihazırda İranlı, Iraklı, Türk ya da Suriyeli olarak resmiyette yer alıyorlar.

Kürt ismiyle resmi bir kaydın bulunmadığı belirtilen açıklamada, Kürtlerin diğer ulusların tebaası olarak görüldüğü ifade edildi.

Diasporadaki Kürtlerden “Ben Kürt’üm” kampanyasına katılım göstermeleri çağrısı yapıldı.

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