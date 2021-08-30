ABD’de Covid-19: 14 eyalette ölümlerde yarı yarıya artış

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ABD, salgına karşı aldığı önlemlere rağmen Covid-19 ölümlerinin artışına engel olamıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son rakamlara göre, Covid-19 ölümleri son 1 haftada 14 eyalette yüzde 50'den fazla, 28 eyalette ise en az yüzde 10 arttı.

Ölümlerdeki artışlarda Delta varyantının etkisine dikkat çekildi.

Washington Üniversitesi, eylül ortalarında ölümlerin zirve yapabileceği konusunda uyarıda bulundu.

FAUCI’DEN ‘100 BİN YENİ ÖLÜM’ UYARISI

Öte yandan Beyaz Saray Sağlık Başdanışmanı Dr. Anthony Fauci, aralık ayına kadar 100 bin yeni coronavirüs kaynaklı can kaybının "tahmin edilebilir ancak önlenebilir" olduğunu söyledi.

Dr. Anthony Fauci, “Bunu tersine çevirecek aşılara sahip olduğumuzu biliyoruz ve sayıların bu kadar endişe verici olmasının nedeni, bu ülkede aşı olmaya uygun ve henüz aşılanmamış yaklaşık 80 milyon insanımızın olması" ifadelerini kullandı.