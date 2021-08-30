Gözlemevi: Hizbullah Suriye’de arsa ve evleri gasp ediyor

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), İran'a bağlı milislerin, özellikle de bölgeye hakim olan, kanun koyucu ve vurucu güç kabul edilen Lübnanlı Hizbullah milislerinin Şam kırsalındaki Suriye-Lübnan sınırına yakın Suriye bölgelerini kontrol etmeye devam ettiğini açıkladı.

Kaynaklar, Suriye yasalarını yok sayarak söz konusu bölgede gayrimenkul ve arazi alım satımlarının devam ettiğini, bölgedeki rejim güvenlik güçlerinin ise bunu görmezden geldiğini bildirdi.

Bu yılın başından bu yana, Suriye vatandaşı olmayan İran yanlısı milisler, ez-Zebadani bölgesi ve çevresinde 370'den fazla arazi satın aldı. Ayrıca, Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen ve H. D. olarak isimlendirilen bir şahıs tarafından yönetilen el-Hibe isimli televizyon dizisinin çekildiği sınırdaki Tufeyl köyünden de en az 505 araziye el konduğu belirtildi.

Gözlemevi kaynaklarına göre İran yanlısı milisler, Bloudan bölgesinde ve yakınındaki bölgelerde de lüks apartman ve villaları toplamaya devam ediyor. Lübnan merkezli Hizbullah milislerinin desteğiyle İranlı milislerin yerleştiği daire sayısı 315’i geçerken bu milisler bölgedeki en büyük güç haline geldi.

2017’de “Dört Şehir Anlaşması” olarak bilinen bir anlaşma çerçevesinde Hizbullah milisleri ve yerel güçler ile Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ-eski adıyla El Nusra) örgütü arasında bir tehcir ve nüfus mübadelesi anlaşmasına varılmadan önce bu bölge, özellikle de Suriye-Lübnan sınırındaki Medaye kasabası, çatışmalara ve işkence dolu savaşlara tanıklık etmesiyle tanınıyor.