WHO: Avrupa’da virüsün bulaşmasındaki artıştan derin endişe duyuyoruz

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa direktörü Hans Kluge, kıtadaki 33 ülkenin son 14 gün incelendiğinde Covid-19 vaka sayılarında bir önceki 14'üne kıyasla yüzde 10’dan fazla arttığını aktardı.

Covid-19’un bulaşma hızı hakkında derin endişe duyduğunu aktaran Hans Kluge, bunun başlıca sebebinin yaz mevsiminde artan seyahatler olduğunu bildirdi.

Kıtadaki birçok hastanenin kapasitelerinin üzerinde çalıştığını aktaran WHO Avrupa Direktörü, Covid-19 vaka sayılarının azaltılması ve can kayıplarının önlenmesi için halk sağlığı önlemlerinin kolaylaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Kluge, aşı üretimindeki yetersizliğin yanı sıra, aşılara bazı bölgelerin erişemediğini bununla birlikte birçok kişinin aşıyı reddetmesi ile mücadele ettiklerini aktarırken, geçtiğimiz altı haftada kıta Avrupası’nda aşılamanın yavaşladığını vurguladı.

Aşılamadaki yavaşlamadan ciddi derecede endişe ettiğini aktaran WHO direktörü, virüs ile mücadele için aşı üretiminin artırılması, dozların eşit şekilde paylaştırılması ve aşıya talebin sürdürülmesi konularının en önemli üç unsur olduğu kaydetti.