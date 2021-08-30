Politika

İran’ın Bağdat Büyükelçisi: Suudi ile Bağdat’ta 3 kez görüştük

İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, ülkesi ile Suudi Arabistan arasında Bağdat’ta üç kez görüşme gerçekleştirildiğini belirterek, görüşmelerin devam edeceği bilgisini verdi.
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İrec Mescidi
İrec Mescidi
Irak İrec Mescidi İran Suudi Arabistan Bağdat DAİŞ

HABER MERKEZİ

İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, aralarında sorun olan ülkesi ile Suudi Arabistan arasında Bağdat’ta üç kez görüşme gerçekleştirildiğini belirterek, görüşmelerin devam edeceği bilgisini verdi.

Mescidi, Bağdat’ta düzenlenen Rafideyn Forumu’nda yaptığı konuşmada, İran’ın bölge ülkeleriyle diyaloğu desteklediğini ifade ederek, “İran, tüm bölge ülkeleriyle barışa dayalı ilişkilerden yana ve Suudi Arabistan ile karşılıklı saygı temeline dayalı diyalogdan yanayız" dedi.

Ülkesi ile Suudi Arabistan arasında Bağdat’ta üç kez görüşme gerçekleştirildiğini kaydeden Mescidi, "Bir sonraki görüşme de İran’daki hükümet kurma çalışmalarının tamamlanması sonrası yapılacak" ifadelerini kullandı.

Hiç kimsenin İran’dan korkmaması ve endişe duymaması gerektiğini savunan Mescidi, İran’ın, terörle mücadele hattının ilk sırasında bulunduğunu söyledi.

Mescidi, Irak’a terör örgütü DAİŞ’le mücadelesinde ve elektrik hizmeti konusunda yardımcı olduklarını sözlerine ekledi.

 

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