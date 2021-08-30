Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 16 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte Covid-19 dolayısıyla 16 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 12 bin 310 Covid-19 testi yapılırken, 2010 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 259 kişi sağlığına kavuşurken, 16 kişi yaşamını yitirdi.

En çok vaka ve can kaybı Erbil’de görüldü.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 2 milyon 839 bin 6 Covid-19 testi yapılırken, 292 bin 49 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 248 bin 52 kişi sağlığına kavuşurken, 5 bin 378 kişi yaşamını yitirdi.

38 bin 619 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.