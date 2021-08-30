Sağlık

Türkiye’de Covid-19 salgınında son durum

Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs salgınıyla son verileri paylaştı.
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türkiye coronavirüs Covid-19

HABER MERKEZİ

Türkiye’de son 24 saatte Covid-19 dolayısıyla 245 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 283 bin 250 Covid-19 testi yapılırken, 19 bin 557 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 13 bin 401 kişi sağlığına kavuşurken, 245 kişi yaşamını yitirdi.

Şimdiye toplam 93 milyon 318 bin 338 doz aşı yapıldı.

Ülkede şimdiye kadar 6 milyon 39 bin 857 vaka tespit edilirken, 52 bin 860 kişi yaşamını yitirdi.

 

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