‘Sadr’ın seçimlere katılma kararı, seçimlerin gerçekleşmesi ihtimalini güçlendirdi’

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Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Beşir Haddad, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın Irak seçimlerine katılma kararının, seçimlerin gerçekleşme ihtimalini güçlendirdiğini söyledi.

K24’ün canlı yayın konuğu olan Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Beşir Haddad, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın seçimlere katılma kararının, seçimlerin zamanında gerçekleşmesi ihtimalini güçlendirdiğini kaydederek, önemli olanın seçimlerden sonra ne tür değişimlerin gerçekleşeceği olduğunu belirtti.

Haddad, “Seçimlerden sonra gerçekleşecek değişiklikler sokakların isteğine uygun olacak mı? Değişiklikler sorunların çözümü ve hizmet etmeye vesile olacak mı” diye sordu.

Halkın seçimlere katılım seviyesinin hangi düzeyde olacağının bilinmediğini, tüm kesimlerin seçimlerin sorunucuna razı olup olmayacağının da bilinmediğini vurgulayan Haddad, seçimlerin ardından mutlaka bazı kesimlerin seçim sonuçlarına itiraz edeceğini ifade etti.

Seçimlerden sonra her halükarda değişikliklerin olacağını kaydederek, değişikliklerin Irak’ı içerisinde bulunduğu durumdan çıkarması ve yeni hükümetin kurulması gerektiğini bildirdi.

Seçimlerin yeni seçim sistemine göre gerçekleşeceğini belirten Haddad, Sadr’ın seçimlere katılma kararı vermeden önce siyasi taraflardan reform sözü aldığını ifade etti.