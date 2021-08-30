Macron’dan Başkan Barzani’ye: Son 30 yılda iki halkımız özel bir tarihi paylaştı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başkan Mesud Barzani’ye teşekkür ederek, Fransa halkı ile Kürdistan halkı arasındaki tarihi ilişkilere vurgu yaptı.

Sosyal medya hesabından Başkan Mesud Barzani’nin paylaşımını alıntılayarak teşekkür mesajı paylaşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Sevgili Mesud, teşekkür ederim. Teşekkürler. 30 yıldır iki halkımızın özel bir tarihi var. Peşinden koşacağız” dedi.

Macron, “Son 30 yılda iki halkımız özel bir tarihi paylaştı. Devam edelim” ifadelerini kullandı.

MACRON’DAN KÜRTÇE TWEET

Öte yandan Macron, Twitter hesabından Kürtçe paylaşımda bulunarak, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’ye teşekkür etti.

Macron, “Dün Irak ziyaretimi Erbil ile bitirmek istiyordum. Fransa hiçbir zaman DAİŞ’e karşı savaşta Kürt kahramanlara bağlılığını unutmayacak. Değerli Neçirvan, bu karşılaman için teşekkürler” ifadelerini kullandı.