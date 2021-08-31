Politika

Zaho’daki mülteci kampında patlama: 2 çocuk öldü, 3 yaralı

Zaho'daki Qadya Kampı’nda meydana gelen patlamada 2 çocuk öldü, 3 çocuk da yaralandı.
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kürdistan Zaho Patlama Qadya Kampı

ZAHO (K24)

K24 muhabiri, dün gece Zaho idaresindeki Şengal göçzedelerinin kaldığı Qadya Kampı’nda meydana gelen patlamada 2 çocuğun öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.

K24’e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Zaho Sorumlusu Aşti Koçer, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini, ancak uzman ekipler tarafından yapılacak soruşturmanın sonucunu beklediklerini söyledi.

Koçer, “Bir görgü tanığı patlamadan önce o bölgede bir uçak sesinin duyulduğunu söyledi. Teyit edemiyoruz, soruşturmanın ardından özel ekipler patlamanın nedenini açıklayacak" dedi.

Koçer ayrıca, kamp yöneticisi, yerel güvenlik ve Acil Hastanesi doktorları ile birlikte soruşturma başlattıklarını belirtti.

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