Taliban: ABD ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz
HABER MERKEZİ
ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekilmesinin ardından açıklama yapan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid, "Bu zafer hepimizin" açıklamasında bulundu.
Taliban'ın ABD ile iyi diplomatik ilişkiler kurmak istediğini söyleyen sözcü, "ABD ve dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Hepsiyle iyi diplomatik ilişkilere açığız" dedi.
Taliban yetkilileri ayrıca, ABD'nin çekilmesinin ardından Kabil'deki havalimanında sembolik bir yürüyüş gerçekleştirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie dün akşam, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlıklarının sona erdiğini belirterek, salı günü bir konuşma yapacağını duyurdu.