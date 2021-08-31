Politika

Taliban: ABD ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz

ABD'nin güçlerini Afganistan'dan tamamen çekmesinin ardından açıklama yayınlayan Taliban, yaşananları 'zafer' olarak nitelendirdi ve 'ABD ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini' söyledi.
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Taliban
Taliban
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HABER MERKEZİ

ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekilmesinin ardından açıklama yapan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid, "Bu zafer hepimizin" açıklamasında bulundu.

Taliban'ın ABD ile iyi diplomatik ilişkiler kurmak istediğini söyleyen sözcü, "ABD ve dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Hepsiyle iyi diplomatik ilişkilere açığız" dedi.

Taliban yetkilileri ayrıca, ABD'nin çekilmesinin ardından Kabil'deki havalimanında sembolik bir yürüyüş gerçekleştirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie dün akşam, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlıklarının sona erdiğini belirterek, salı günü bir konuşma yapacağını duyurdu.

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