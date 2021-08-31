Kürdistan Bölgesi ile Çin üçüncü online ticaret konferansını düzenliyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi ile Çin arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla online ticaret konferansının üçüncüsü bugün gerçekleştiriliyor. Konferans; Çin Erbil Başkonsolosluğu, Kürdistan Bölgesi İthalat ve İhracatçılar Birliği Erbil Şubesi ile Shangai Kanchen Exhibition tarafından düzenleniyor.

Konferansa inşaat malzemeleri, tıbbi malzemeler, tekstil, enerji ve diğer bazı sektörlerde faaliyet yürüten 188 Çinli firma ile Kürdistan Bölgesi’nden 60 firma katılıyor.

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi İthalat ve İhracatçılar Birliği Erbil Şubesi Başkanı Geylan Haci Said, konferansla, ticari ilişkilerin devamı ve ticaret hacminin geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Coronavirüs salgını nedeniyle konferansı online gerçekleştirmek zorunda kaldıklarını belirten Haci Said, “Çin ile Kürdistan arasındaki ticari ilişkilerin durağanlaşmasını istemiyoruz” dedi.

Konferansa Kürdistan Bölgesi’nden şu yetkililer katılıyor:

- Kürdistan Bölgesi İthalat ve İhracatçılar Birliği Erbil Şubesi Başkanı Geylan Haci Said

- Erbil İl Meclisi Başkanı Ali Reşid Xoşnaw

- Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Ticaret Genel Müdürü Newzad Şêx Kamil

- Üretim Kurulu Genel Müdürü Muxlis Murad

- Dış İlişkiler Ofisi Uluslararası İlişkiler Masası Müdürü Hawjin Ferhad Mewlud