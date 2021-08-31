Zaho’da yaşanan patlamada PKK şüphesi

ZAHO (K24)

Zaho idaresinde bulunan ve Şengalli göçzedelerin yaşadığı Qadya Kampı’nda dün gece meydana gelen patlamada 2 çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Olayla ilgili K24’e bilgi veren Zaho Asayiş Müdürü Şivan Sindi, “Patlama, bombalı bir tuzakla gerçekleştirilmiş. PKK’nin yapmış olmasından şüpheleniyoruz. Çünkü bomba Asayiş yetkililerinden Yüzbaşı Şêx Hasan’ın evinin yakınında patladı ve PKK daha önce Yüzbaşı Şêx Hasan’ı tehdit etmişti” dedi.

Şivan Sindi, bombada kablolu düzenek bulunduğunu ve PKK’nin el yapımı patlayıcılarıyla benzerlik gösterdiğini kaydetti.

PKK’nin daha önce de kalabalık alanlarda bu tür bombalar kullandığını vurgulayan Asayiş Müdürü Sindi, bu saldırılarda Peşmerge ve Asayiş çalışanlarının şehit olduğunu anımsattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.