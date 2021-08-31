Politika

Zaho’da yaşanan patlamada PKK şüphesi

Zaho’daki Qadya Kampı’nda yaşanan ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği patlamanın PKK tarafından gerçekleştirilmiş olmasından şüpheleniliyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Zaho Qadya Kampı PKK

ZAHO (K24)

Zaho idaresinde bulunan ve Şengalli göçzedelerin yaşadığı Qadya Kampı’nda dün gece meydana gelen patlamada 2 çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Olayla ilgili K24’e bilgi veren Zaho Asayiş Müdürü Şivan Sindi, “Patlama, bombalı bir tuzakla gerçekleştirilmiş. PKK’nin yapmış olmasından şüpheleniyoruz. Çünkü bomba Asayiş yetkililerinden Yüzbaşı Şêx Hasan’ın evinin yakınında patladı ve PKK daha önce Yüzbaşı Şêx Hasan’ı tehdit etmişti” dedi.

Şivan Sindi, bombada kablolu düzenek bulunduğunu ve PKK’nin el yapımı patlayıcılarıyla benzerlik gösterdiğini kaydetti.

PKK’nin daha önce de kalabalık alanlarda bu tür bombalar kullandığını vurgulayan Asayiş Müdürü Sindi, bu saldırılarda Peşmerge ve Asayiş çalışanlarının şehit olduğunu anımsattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv