Politika

Rusya’dan Afrin’de silahlı gruplara bombardıman

Rus savaş uçaklarının Afrin’in Şerewa beldesinde Türkiye destekli silahlı grupların karargâhlarını bombaladığı bildirildi.
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kürdistan Rusya Afrin Rojava silahlı gruplar Feyleq El Şam

HABER MERKEZİ

Türkiye’nin destek verdiği Afrin'deki Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı Feyleq El Şam grubunun bulunduğu bölge havadan bombalandı.

Afrinli aktivistler, Facebook hesaplarından Rus uçaklarının Şerewa beldesine bağlı İska köyündeki Feyleq El Şam grubunun karargah olarak kullandığı bölgelerin bombaladığı görüntülerini paylaştı.

Bombardıman, dün Afrin’de bazı roketlerin evlere isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişinin yaralanmasının ardından geldi.

Rojava’nın Afrin kenti, Türk ordusu ve silahlı gruplar tarafından Mart 2018'de işgal edilmesinden bu yana Rus uçakları ilk kez silahlı grupların bulunduğu yerlere hava saldırısı düzenledi.

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