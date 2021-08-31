Kültür-Sanat

Demirtaş bu kez Kürtçe kitapları tavsiye etti

Daha önce Türkçe kitaplar önerdiği için eleştirilen Selahattin Demirtaş bu kez Kürtçe kitapları tavsiye etti.
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türkiye Selahattin Demirtaş Kürtçe kitap Cezaevi HDP

HABER MERKEZİ

Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından bu kez Kürtçe kitap önerilerinde bulundu.

Demirtaş, Kürtçe yaptığı paylaşımlarda, cezaevindeki uygulamalar nedeniyle kendisine Kürtçe kitap ulaştırılmasının zor olduğunu, bununla birlikte Kürt yayınevlerinden kitap önerisi almadığı için Kürtçe kitap tavsiyesinde bulunamadığını belirtti:

“Eleştiriler baş göz üstüne ancak şunu da dile getirmek istiyorum. Tavsiye ettiğim kitapların çoğunu, yazar ve yayınevlerinin nazikçe bana gönderdiği ve okuduğum kitaplardan yaptım. Bütün bu sınırlamalara rağmen fırsat buldukça, hakkında bilgi edindiğim Kürtçe kitapları önermeye çalışıyorum.”

Demirtaş geçtiğimiz hafta yaptığı Türkçe kitap önerileri üzerine sosyal medyada Kürtçe kitap paylaşmaması nedeniyle birçok kişi tarafından eleştirilmişti.

Demirtaş'ın önerdiği kitaplar şunlar:

Demirtaş'ın önerdiği kitaplar
Demirtaş'ın önerdiği kitaplar
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