Kürt iş insanı Ferda Cemiloğlu hayatını kaybetti
DİYARBAKIR (K24)
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Meclisi’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Kürt iş insanı Ferda Cemiloğlu’nun vefat haberi duyuruldu.
Mesajda şöyle denildi:
“Yönetim Kurulu üyemiz Diyarbakır’ın değerli iş insanı ve birçok kadın çalışmalarında değerli emekleri olan kıymetlimiz Ferda Cemiloğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve Diyarbakır’a başsağlığı diliyoruz.”
Yönetim Kurulu Üyemiz, Diyarbakır'ın değerli iş insanı ve bir çok kadın çalışmalarında değerli emekleri olan kıymetlimiz Ferda Cemilğolu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. merhuma Allahtan rahmet ailesine ve Diyarbakır'a baş sağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/Fx84KGYfM6— DTSO Kadın Meclisi (@kadin_meclisi) August 31, 2021