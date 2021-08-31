Yaşam

Kürt iş insanı Ferda Cemiloğlu hayatını kaybetti

Cemiloğlu ailesinden iş insanı Ferda Cemiloğlu’nun hayatını kaybettiği bildirildi.
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Ferda Cemiloğlu
Ferda Cemiloğlu
kürdistan Ferda Cemiloğlu Kürt iş insanı

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Meclisi’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Kürt iş insanı Ferda Cemiloğlu’nun vefat haberi duyuruldu.

Mesajda şöyle denildi:

“Yönetim Kurulu üyemiz Diyarbakır’ın değerli iş insanı ve birçok kadın çalışmalarında değerli emekleri olan kıymetlimiz Ferda Cemiloğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve Diyarbakır’a başsağlığı diliyoruz.”

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