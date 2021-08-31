Suriye’nin güneyinde rejim askerlerine saldırı: 7 ölü, 12 yaralı

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Dera kentindeki muhaliflere bağlı silahlı grupların son 24 saatte rejim güçlerine yönelik düzenlediği saldırılarda 7 askerin öldüğünü, 12 askerin de yaralandığını açıkladı.

Bu saldırının, rejim güçlerinin 29 Ağustos’ta Dera'nın Beled Mahallesi’ni bombalayarak üç kişiyi öldürmesinin ardından yapılması dikkat çekti.

Suriye rejiminin, 24 Haziran’dan beri Dera’nın Beled Mahallesi’ne yönelik askeri operasyonlar düzenleyerek, bölgeyi kuşattığı ve top atışları sonucu çok sayıda sivilin öldüğü belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Rusya’nın arabuluculuğunda rejim askerleri ile Beled Mahallesi sakinleri arasında ateşkes yapılmıştı. Rejimin yapılan ateşkesi ihlal ettiği ve Pazar günü mahalle sakinlerine yönelik top atışları gerçekleştirdiği belirtildi.

Suriye'nin güneyinde yer alan Dera kenti, Mart 2011 yılında ülkede iç savaşın ilk başladığı şehir olarak biliniyor. Savaştan dolayı burada çok sayıda kişi öldü, binlercesi de yerinden oldu.