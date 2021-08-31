İngiltere’den Taliban mesajı: Henüz erken

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü, Taliban ile ilgili açıklama yaptı.

Sözcü, hükümetin Afganistan'da DAİŞ'e karşı mücadelede Taliban ile birlikte çalışıp çalışmayacaklarına ve nasıl çalışılacağına karar vermek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Sözcü, bunun kısmen Taliban'ın insan haklarına saygı gibi konularda verdiği sözleri tutup tutmadığına bağlı olacağını açıkladı:

"Bu aşamada, ileride Taliban ile nasıl çalışacağımıza karar vermek için çok erken. Şu andan itibaren pek çok şey onların eylemlerine bağlı olacak. Baştan sona söylediğimiz gibi, bu standartları ve iddiaları desteklemeleri için onlara baskı yapmayı amaçlıyoruz."