Özerk Yönetim’den Asuri Örgütü yetkilisinin Kürdistan Bölgesi’ne geçişine engel

ERBİL (K24)

Asuri Demokratik Örgütü, Özerk Yönetim yetkililerinin, Asuri Demokratik Örgütü Halkla İlişkiler Komitesi Başkanı Gabriel Muşi Koriye’nin Kürdistan Bölgesi’ne geçmesine izin vermediğini açıkladı.

Açıklamada, Gabriel Muşi Koriye’nin, 30 Ağustos’ta Erbil'deki Almanya Konsolosluğu'nu ziyaret etmesi için 28 Ağustos’ta Kürdistan Bölgesi’nde olması gerektiği fakat Semalka Sınır Kapısı (Peşhabur) yönetimin Koriye’nin geçmesine izin vermediği belirtildi.

Özerk Yönetim'in Suriyeli muhalif isimlere seyahat yasağı getirerek Kürdistan Bölgesi'ne yönelik muhalefetini tırmandırmaya çalıştığı ifade edilen açıklamada, Asuri Demokratik Örgütü yetkililerine yasak getirilmesinin ilk olmadığı kaydedildi.

Böyle durumların insan haklarına, demokrasiye ve özgürlük ilkelerine aykırı olduğunu belirten Asuri Demokratik Örgütü, Özerk Yönetim’in bu davranışını kınayarak bu tür yasaklara son vermesini istedi.

Özerk Yönetim, 25 Mayıs’ta da Gabriel Muşi Koriye’nin Kürdistan Bölgesi’ne geçmesine izin vermemişti.

Asuri Demokratik Örgütü, 28 Temmuz 2020’de Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Teyar El Xed Hareketi (Suriye Gelecek Hareketi) ve Barış ve Özgürlük Cephesi’nin girişimiyle Rojava’nın Kamışlo kentinde kuruldu.