Politika

Necef Valisi: Kürt yatırımcılar Necef’te yatırım yapıyor

K24’e konuşan Necef Valisi Luey Yasiri, Necef ile Kürdistan arasında güçlü ilişkiler olduğunu kaydederek, Kürt yatırımcıların Necef’te yatırım yaptıklarını belirtti.
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Necef Valisi Luey Yasiri
Necef Valisi Luey Yasiri
Irak Luey Yasiri Necef Kürdistan Bölgesi

BAĞDAT (K24)

Necef Valisi Luey Yasiri, Kürdistan ile Necef arasında ruhsal bir iletişimin olduğunu söyledi.

K24’e konuşan Necef Valisi Luey Yasiri, Necef ile Kürdistan arasında güçlü ilişkiler olduğunu kaydederek, Kürt yatırımcıların Necef’te yatırım yaptıklarını belirtti.

Necef ile Kürdistan arasındaki ilişkilerin yeni olmadığını ve on yıllara dayandığını bildiren Yasiri, bu ilişkilerin sevgi ve ruhsallığa bağlı olduğunu dile getirdi.

Taraflar arasında güçlü ekonomik bağların da olduğunu belirten Yasiri, “Kürdistan’la yatırımcılar Necef’te iş yapıyorlar ve dev projeleri var” dedi.

Kürt yatırımcıların özellikle çimento alanında ciddi yatırımlarının olduğunu kaydeden Yasiri, bu alandaki yatırım oranının 250 milyon doları aşkın olduğunu ifade etti.

Kürdistanlı yatırımcılar için istikrar sağlandığını söyleyen Yasiri, Necef ile Erbil ve Süleymaniye arasında günlük uçuşların olduğunu belirtti.

 

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