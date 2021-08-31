Politika

Rusya Savunma Bakanı: Afganistan'da durum kritik

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, beş ülkenin yüzlerce vatandaşının Kabil'den tahliyesi sırasında sergiledikleri hızlı ve dikkatli çalışmalarından dolayı Rus pilot ve doktorlara teşekkür etti.
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dünya Sergey Şoygu Rusya Afganistan

HABER MERKEZİ

Afganistan’daki durumun kritik olduğunu belirten Rusya Savunma Bakanı Şoygu, beş ülkenin yüzlerce vatandaşının Kabil'den tahliyesi sırasında sergiledikleri hızlı ve dikkatli çalışmalarından dolayı Rus pilot ve doktorlara teşekkür etti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün telekonferans yoluyla yapılan Afganistan konulu bir toplantıda, “Bu ülkede durum kritik. İnsanlar canları pahasına bile oradan kaçmaya çalışıyor” diye açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle 24-26 Ağustos’ta askeri nakliye uçaklarının zor koşullarda Afganistan’da Rusya’nın yanı sıra, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ve Özbekistan’ın vatandaşlarını tahliye ettiğini anımsatan Bakan, “Bu etkinliğe 3 adet Il-76MD ve bir adet Il-62 uçağı katıldı” dedi.

Şoygu, “Hızlı ve dikkatli çalışmalarından dolayı pilotlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diye ekledi.

 

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