Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 16 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 12 bin 67 Covid-19 testi yapılırken, 1573 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 277 kişi sağlığına kavuşurken, 16 kişi yaşamını yitirdi.

Son 24 saatte en çok can kaybı Duhok’ta görüldü.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 2 milyon 851 bin 73 Covid-19 testi yapılırken, 293 bin 622 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 250 bin 329 kişi sağlığına kavuşurken, 5 bin 394 kişi yaşamını yitirdi.

37 bin 899 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.