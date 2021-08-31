Sağlık

Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan yeni PCR testi genelgesi

Aşı olmayan eğitim personelinden istenecek PCR testi ile ilgili yeni detaylar belli oldu.
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türkiye Türkiye İçişleri Bakanlığı PCR testi

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüz yüze eğitim tedbirleri kapsamında açıkladığı aşı olmayan eğitim personelinden istenecek PCR testi ile ilgili yeni detaylar belli oldu.

Türkiye İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine PCR Testi konulu yeni bir genelge daha gönderdi.

Genelgeye göre, başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek. PCR testi sonuçları okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.

Türkiye İçişleri Bakanlığı genelgede aşısı tamamlanmayan veya Covid-19 geçirmeyenlerin bazı yerlere girişinde ve şehirlerarası seyahatte PCR istenmesinin 18 yaş üzeri için olduğunu duyurdu.

 

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