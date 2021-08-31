Covid-19: Türkiye’de son 24 saatte 21 bin 893 vaka

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Türkiye’de Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 252 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 297 bin 167 Covid-19 testi yapılırken, 21 bin 893 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 14 bin 106 kişi sağlığına kavuşurken, 252 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye’de şimdiye kadar toplam 94 milyon 167 bin 554 doz Covid-19 aşısı yapıldı.

Şimdiye kadar toplam 6 milyon 39 bin 857 vaka görülürken, 52 bin 860 kişi yaşamını yitirdi.