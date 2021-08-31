Politika

Haşdi Şabi Başkanı: ‘Direniş’ grupları bize bağlı değil

Haşdi Şabi Konseyi Başkanı Falih Feyyaz, ‘direniş’ gruplarının Haşdi ŞAbi çatısı altında olmadıklarını söyledi.
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Irak Haşdi Şabi Falih Feyyaz

HABER MERKEZİ

Haşdi Şabi Konseyi Başkanı Falih Feyyaz, ‘direniş’ gruplarının Haşdi ŞAbi çatısı altında olmadıklarını söyledi.

Bağdat’ta düzenlenen Rafideyn Forumu’na katılan Haşdi Şabi Konseyi Başkanı Falih Feyyaz, Haşdi Şabi’ye bağlı gruplarla ‘direniş’ grupları arasında ayrım yapılması gerektiğini kaydederek, “Bizim onlar üzerinde bir yetkimiz yok” dedi.

Haşdi Şabi’yi devlet çatısı dışında bir güç olarak nitelendirenlere tepki gösteren Feyyaz, “Haşdi Şabi devletin gücü, DAİŞ’e karşı mücadele sürecinde Haşdi Şabi, devletin çöküşünü engelledi” dedi.

Egemenliğin devlet için en önemli husus olduğunu dile getiren Feyyaz, Haşdi Şabi’nin egemenliği koruduğunu ifade etti.

Haşdi Şabi’ye bağlı bilinen büyük bir grup Haşdi Velai ismini de kullanarak, Irak’ta İran politikalarını savunuyor.

‘Direniş Cephesi’ diye isimlendirilen yapı bünyesindeki bazı gruplar da Irak’ın farklı noktalarında ABD ve Uluslararası Koalisyon güçlerine sık sık saldırı düzenliyor.

 

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