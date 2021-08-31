Politika

BM'den Taliban'a kapsayıcı hükümet kurma çağrısı

Birleşmiş Milletler, Taliban'a kapsayıcı bir hükümet kurma ve insan haklarına saygı duyması çağrısı yaptı.
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dünya Stephane Dujarric BM Afganistan Taliban Virginia Gamba

HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler, ABD'nin Afganistan'dan çekilme ve tahliyeleri tamamlamasının ardından ülkede kontrolü tamamen ele alan Taliban'a kapsayıcı bir hükümet kurma ve insan haklarına saygı duyması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, ''Genel Sekreter'in Taliban'a mesajı daha önce de dediği gibi ve kapsayıcı bir hükümet kurması, özellikle kadınlar dahil insan haklarına saygı duyması, son 20 yılda zor kazanılmış hakların buharlaşmaması ve Afganistan'ın terör üssü olarak kullanılmaması'' dedi.

BM Genel Sekreterinin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba ve çocuklara şiddetle mücadele temsilcisi Najat Maalla M'jid de yaptıkları ortak açıklamada, Afgan nüfusunun yüzde 45'ini 15 yaş altı çocukların oluşturduğunu belirterek uluslararası toplumdan Afgan çocukları terk etmemesini istedi.

Özellikle kız çocuklarına yönelik hak ihlalleri ve cinsel şiddetten endişe duyduklarını ifade eden BM yetkilileri, Taliban'a kız ve erkek çocuklarının haklarına saygı duyması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Afganistan Temsilcisi Herve De Lys, Afganistan'da yaklaşık 10 milyon çocuğun yardıma muhtaç olduğunu açıklamıştı.

 

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