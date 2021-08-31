Yaşam

Brezilya'da atmosfere giren meteor kayıt altına alındı

Brezilya’da yer alan Heller ve Jung Uzay Gözlemevi’ne ait kameralar, Dünya’nın atmosferine giren meteoru 12 saniye boyunca kayıt altına aldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Brezilya Rio Grande do Sul

HABER MERKEZİ

Brezilya’da yer alan Heller ve Jung Uzay Gözlemevi’ne ait kameralar, Dünya’nın atmosferine giren meteoru 12 saniye boyunca kayıt altına aldı.

Brezilya'nın güneyinde yer alan Rio Grande do Sul eyaletindeki Heller ve Jung Uzay Gözlemevi’ne ait kameralar Dünya'nın atmosferine giren meteoru anbean kayıt altına aldı.

Gözlemevi, biri eyaletin doğusunda diğeri ise kuzeyinde bulunan iki kamera ile meteoru 12 saniye boyunca görüntülemeyi başarırken, tarihinin en uzun gözlemini gerçekleştirdi.

Yeryüzünden 82 kilometre yükseklikte parçalanan meteorun, küçük parçalarının yeryüzüne düşmüş olabileceği ifade edildi.

Brezilya Meteor Gözlem Ağı (Bramon), meteorun yaklaşık 75 kilometrelik mesafeyi 4.5 saniyede kat ettiğini belirtti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv