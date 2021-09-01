Politika

İngiltere: Taliban ile görüştük

İngiltere, İngiliz vatandaşlarının Afganistan'dan güvenli bir şekilde ayrılabilmelerini sağlamak için Taliban ile görüştü.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Taliban yetkilileri
Taliban yetkilileri
dünya İngiktere Taliban görüşme tahliye Afganistan

HABER MERKEZİ

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Başbakan Boris Johnson'ın Afganistan geçişi özel temsilcisi Simon Gass'in Katar'ın başkenti Doha'ya giderek burada üst düzey Taliban yetkilileri ile görüştüğü ifade edildi.

Gass'in görüşmede "İngiliz vatandaşları ve İngiltere'ye çalışan Afganların ülkeden güvenli bir şekilde çıkabilmelerinin öneminin altını çizdiği" belirtildi.

ABD’NİN AFGANİSTAN’DAN ÇEKİLME SÜRECİ

29 Şubat 2020'de ABD yönetimi, Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında 1 Mayıs 2021 itibarıyla tüm askerlerini Afganistan'dan çekmeyi taahhüt etmişti.

Ancak 20 Ocak 2021'de ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden, çekilmenin 1 Mayıs tarihine yetişmeyeceğini duyurmuş daha sonra ise 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar çekilmenin tamamlanacağını açıklamıştı.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almış ve Batılı ülkeler tahliyelere başlamıştı.

Ancak 170 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası tahliyeler tamamlamamış, çok sayıda Batılı ülke vatandaşı veya bu ülkelere çalışan Afgan dışarı çıkamamıştı.

ABD, 30 Ağustos'ta güçlerinin Afganistan'dan tamamen çekmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv