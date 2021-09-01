Politika

Hadi Amiri’den Kürdistan Bölgesi’ndeki Iraklı aktivistlere ‘Geri dönün’ çağrısı

Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, Kürdistan Bölgesi’ne sığınan Iraklı aktivistlere dönmeleri çağrısında bulundu.
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Irak Hadi Amiri Iraklı aktivistler

ERBİL (K24)

Bağdat’ta düzenlenen Rafideyn Forumu’nda konuşan Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, “Hedef alınmaları korkusuyla bölgelerini terk eden aktivistlerin geri dönebilmesi için uygun atmosfer sağlanmalı” dedi.

Barışçıl gösterilerin anayasal hak olduğunu belirten Amiri, eylemcilerin önünde gösterilere katılmaya da hazır olduğunu söyledi.

Son iki yılda Bağdat ve Basra başta olmak üzere Irak’ın birçok vilayetinde onlarca aktivist hedef alındı. Birçok aktivist de milislerin korkusundan Kürdistan Bölgesi’ne sığındı.

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