Griezmann Atletico Madrid’e geri döndü

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İspanya'da transfer döneminin kapanmasına 1 dakika kala Atletico Madrid, 23.59'da Barcelona'dan eski oyuncusu Antoine Griezmann'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Başkent temsilcisi, Fransız oyuncuyu 1+1 sezonluğuna kiraladı.

Kulüp sitesinde, "Fransız oyuncu yeniden kırmızı-beyaz takımın oyuncusu oldu. Atletico ve Barcelona arasında bir sezonluk kiralama konusunda anlaşma sağlandı" ifadeleri yer alırken, Griezmann'ın Atletico Madrid'deki başarılarına yer verildi.

ATLETCO MADRİD KARİYERİ

Antoine Griezmann, 2014'te Real Sociedad'dan Atletico Madrid'e 54 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. 30 yaşındaki oyuncu 2014-15'te La Liga şampiyonluğu yaşarken, 2017-18'de Avrupa Ligi, 2018-19'da UEFA Süper Kupası kazandı.

Tecrübeli oyuncu başkent temsilcisinde 6 sezon geçirdikten sonra 120 milyon euroya Barcelona'ya transfer oldu. Griezmann burada İspanya Kral Kupası kazandı.

Kulüp kariyerinde 561 maça çıkan Antoine Griezmann, 220 gol attı ve 85 asist yaptı.