Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı olarak birden fazla cumhurbaşkanı adayımız olabilir

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Fox Tv'ye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Kişiye indirmek kadar yanlış bir şey yok. Önce kuralları koymalıyız” diyen Kemal Kılıçdaroğlu “Temiz bir adam olacak, vatandaşlar arasından ayrım yapmayacak, nefsine hakim olacak, 'güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyeceğiz' demeyecek, yolsuzluklar konusunda dikkat edecek” ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı olarak birden fazla adayları olabileceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Aday olacak kişinin devleti bilmesi gerek. Bilen bir insan kurumları geleneklerini bilir. Bizim adayımızı ittifak belirleyecek. Millet İttifakı olarak birden fazla adayımız olabilir. Bu konu erken bir konu” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın açıklamaları için de "Bir internet sitesinde yapılan söyleşiden sonra olay büyüdü. Söylediği yıllar önce söylediğinden farklı değil. Rüşvet var ortada. Olayın gündeme gelmesi Erdoğan'ın hala sessizliğini koruması. Cemil Çiçek'in 'Evet onların Yüce Divan'a gitmesi gerekirdi' demesi doğru bir ifade" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile görüşmesine değinen CHP lideri görüşmenin Sedat Peker için yapıldığını savundu.

Kılıçdaroğlu "Sedat Peker yüzünden. Erdoğan’ın söylemediği laf kalmadı, onların da bize söylemediği laf kalmadı. Sedat Peker malum açıklamalar yapıyordu. İşin içinde olduğu için isim, yer, zaman veriyor. Aksi olsaydı kanıtlayan deliller olurdu" değerlendirmesinde bulundu.