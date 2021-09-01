Politika

Suriye’de mahsur kalan 58 Kürt’ten yardım çağrısı

Avrupa’ya gitmek isterken Türkiye tarafından yakalanıp Suriye’ye sınır dışı edilen 58 Kürt, yardım çağrısı yaptı.
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kürdistan Kürt Suriye Sınır dışı

ERBİL (K24)

K24’e bilgi veren gençlerden biri, Halep’in bir mahallesinde bulunduklarını, can güvenliği sorunu yaşamadıklarını ancak Kürdistan Bölgesi’ne getirilmeleri için yardım beklediklerini söyledi.

Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitmek isterken yakalanıp buraya sınır dışı edildiklerini söyleyen genç, silahlı muhalif grupların kontrolünde olan Halep’e aşina olmadıklarını, bu yüzden yola çıkamadıklarını belirtti.

Kürdistan Bölgesi’nin farklı bölgelerinden olan 58 kişi, yardım çağrısı yaptı.

Sağlık sorunlarının olmadığını belirten gençler, Kürdistan Bölgesi’ne dönebilmeleri için kolaylık sağlanmasını istiyor.

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