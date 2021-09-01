İtalya’da öğretmen ve öğrencilere ‘aşı kartı’ zorunluluğu

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İtalya’da insanların aşılandığını, testlerinin negatif çıktığını veya Covid-19'dan kurtulduğunu gösteren bir sertifika olan Yeşil Geçiş Kartı’nın (aşı kartı) kapsamı bugün itibarıyla eğitim ve ulaşım sektörlerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

MASKE VE MESAFE ÖNLEMLERİ DEVAM EDECEK

1 Eylül itibarıyla yürürlüğe giren önlemlerde, önümüzdeki haftadan itibaren sınıflarına dönen öğrenciler için, maske, kademeli giriş süreleri, ateş ölçümü ve mesafe dahil olmak üzere Covid-19 protokollerinin geçerli olacağı aktarıldı.

Hükümet, doktorlar ve hemşireler için halihazırda yürürlükte olan sisteme benzer şekilde yeni kurallara uymayan okul çalışanlarına ceza verileceği konusunda uyardı.

KURALLARA UYMAYANLARA MAAŞ KESİNTİSİ YA DA İŞTEN ÇIKARMA

Yeşil Geçiş Kartı’na sahip olmamaları nedeniyle beş gün izin alındıktan sonra, çalışanların işe gelmedikleri sürenin usulsüz olarak kabul edileceğini, bunun sonucunda da iş kaybı ya da maaş kesintisiyle karşı karşıya kalacaklarını aktardı.