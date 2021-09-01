Kürdistan Bölgesi’nde 1994 yeni Covid-19 vakası
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi’nde salgınla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre 12 bin 663 kişiye test yapılırken, 1994 kişide Covid-19 tespit edildi, 11 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
2 bin 390 kişi ise iyileşerek sağlığına kavuştu.
Kentlere göre vaka sayıları şöyle: Erbil 413, Süleymaniye 932, Duhok 545, Halepçe 30, Germiyan 46, Raperin 28.
Bu verilerle birlikte oluşan genel tablo şu şekilde:
Test: 2 milyon 863 bin 736
Vaka: 295 bin 616
İyileşen: 252 bin 719
Tedavisi süren: 37 bin 492
Ölüm: 5 bin 405