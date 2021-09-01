BM’den iklim krizi raporu: Doğal felaketler 5 kat arttı

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WMO, yeni "Atlas" raporunun hava, su ve iklim olaylarından kaynaklanan ölüm ve ekonomik kayıpların şimdiye kadar üretilmiş en kapsamlı incelemesi olduğunu duyurdu.

Raporda, 1979-2019 yılları arasında meydana gelen yaklaşık 11 bin felaket araştırıldı. Onlar arasında 300 bin ile en ölümcül tek olay olan Etiyopya'daki 1983 kuraklığı ve 138,5 milyar euroluk kayıpla en maliyetlisi olan 2005'teki Katrina Kasırgası gibi büyük felaketler de var.

KÜRESEL ISINMA ETKİSİ

1970'lerden son on yıla kadar afetlerin sayısının yaklaşık beş kat arttığı belirtilen raporda, küresel ısınma nedeniyle aşırı hava olaylarının daha sık hale geldiği kaydediliyor.

Doğa felaketlerin maliyeti, 1970'lerde 148,4 milyar eurodan 2010'larda 1,16 trilyon euroya yükseldi. Bunda ABD'yi vuran Harvey, Maria ve Irma gibi fırtınalar önemli yer tutuyor.

Felaketler daha maliyetli ve sık hale gelirken, yıllık ölüm sayısı 1970'lerde 50 binden 2010'larda 18 bine düştü. Bu noktada daha iyi planlamanın işe yaradığına dikkat çekiliyor.

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, "Geliştirilmiş çoklu tehlike erken uyarı sistemleri, ölüm oranlarında önemli bir azalmaya yol açtı" diyor.

WMO'nun 193 üyesinin yalnızca yarısının çoklu tehlike erken uyarı sistemlerine sahip olduğunu kaydeden rapora göre, 2 milyon ölümün yüzde 91'inden fazlası gelişmekte olan ülkelerde meydana geldi.

EN FAZLA ÖLÜME KURAKLIK NEDEN OLDU

Rapora göre son 50 yılda en fazla insanın ölümüne neden olan doğal afet kuraklık. Dünyada 650 bin kişi bu nedenden dolayı hayatını kaybetti. Fırtınalar 577 bin, seller 59 bin ve aşırı sıcaklar 56 bin kişinin ölümüne yol açtı.

WMO, ayrıntılı bölgesel bilgiler veren raporun, hükümetlerin insanları ve gezegeni daha iyi korumaya yönelik politikalar geliştirmesine yardımcı olması için kullanılacağını umuyor.