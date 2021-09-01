Mazlum Abdi: Yeni ABD yönetimi daha çok destek veriyor

HABER MERKEZİ

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı General Mazlum Abdi, The Washington Post'a verdiği röportajda, ABD ile ilişkilerini değerlendirdi.

General Abdi, bu yılın ilk yedi ayında Washington yönetimiyle ilişkilerinin çok iyi olduğunu ifade ederek, ABD'nin sözlerini yerine getirmesi halinde Kuzey ve Doğu Suriye'deki durumun daha iyi olacağını söyledi.

Mevcut ABD yönetiminin kendilerine önceki yönetimden daha fazla siyasi ve askeri destek verdiğini ifade eden Abdi, Afganistan'dan çekilmesinin ardından ABD'li yetkililerin kendilerine Suriye'de bir değişiklik olmayacağına dair güvence verdiğini kaydetti.

İran destekli silahlı milislerin saldırılarına ilişkin de konuşan DSG Genel Komutanı, bölgelerinin çatışma düzeyinin artmasını da istemediklerini ifade etti.

Terör örgütü DAİŞ tehdidine karşı uyarılarda bulunan Abdi, 11 binden fazla DAİŞ mensubunun tutuklu bulunduğunu ve cezaevlerini savunanların daha fazla eğitime ihtiyacı olduğunu söyledi.

Abdi son olarak, Suriye krizine bir çözüm bulunana kadar ABD'nin Rojava’da kalmasını umduğunu vurguladı.