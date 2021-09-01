Başbakan: Macron’un Kürdistan Bölgesi’ni ziyareti tarihi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etmesini önemli ve tarihi olarak nitelendirDİ.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.

Toplantıda Başbakan Mesrur Barzani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etmesini önemli ve tarihi olarak nitelendirerek, Fransa’nın Kürdistan Bölgesi halkıyla ilişkilere önem vermesinin Kürdistan Bölgesi uluslararası alandaki güçlü konumunu gösterdiğini belirtti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Başkanlık Divanı Başkanı Fevzi Hariri ve Bakanlar Kurulu Sekreteri Amanc Rahim’in Kürdistan Bölgesi’nin ABD ile Irak arasındaki stratejik görüşmelere katılmasının önemine dair sunum yaptığı toplantıda, Kürdistan Bölgesi’nin söz konusu görüşmelerdeki çıkarları dile getirildi.

Toplantıda, Eğitim Bakanı Alan Heme Said ve Sağlık Bakanı Saman Berzinci tarafından Covid-19 salgını gölgesinde yeni eğitim dönemine hazırlıklarla ilgili sunum yapılırken, öğrenci ve öğretmenler için aşı olma merkezlerinin yoğun bir şekilde çalıştığı bildirildi.

Su kaynaklarının korunması ve halka temiz su temini konularında ilgili bakanların sunum yaptığı toplantıda, ekmek fiyatlarındaki artış ve un kalitesi konuları da gündeme geldi.