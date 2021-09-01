Türkiye’de coronavirüs: Can kaybı 300'e yaklaştı

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 290 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 946 vaka tespit edildi.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 869 Covid-19 testi yapıldı, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 164 oldu.

Ayrıca Türkiye’de 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,24, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,20 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 48 milyon 563 bin 507'si birinci doz, 37 milyon 368 bin 108'i ikinci doz, 8 milyon 661 bin 464'ü üçüncü doz olmak üzere 94 milyon 873 bin 884'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Urfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.