Politika

Uluslararası Koalisyon: Peşmerge kilit müttefikimiz

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, “Peşmerge ortaklarımız birleşik misyonumuzun kilit bir müttefikidir” dedi.
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kürdistan Albay Wayne Marotto DAİŞ peşmerge Uluslararası Koalisyon

HABER MERKEZİ

DAİŞ’e Karşı Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, Peşmerge güçlerinin, bölgenin istikrar ve güvenliğinin korunmasında kilit müttefik olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, “Peşmerge ortaklarımız birleşik misyonumuzun kilit bir müttefikidir” dedi.

Marotto, “Koalisyonun bölgesel barış ve istikrarı koruma çabalarını desteklemesi ve DAİŞ'in asla yeniden canlanmamasını sağlaması önemlidir. DAİŞ'i kalıcı yenilgiye uğratmak için ortaklar olarak kararlıyız” ifadelerini kullandı.

“Uluslararası Koalisyon danışmanları ve Peşmerge, DAİŞ'i yenmek için Irak Kürdistan Bölgesi'ndeki operasyonları senkronize etmek ve koordine etmek için her gün yan yana çalışıyor” diyen “Marotto, Birlikte çalışmak herkesi daha iyi yapar! Bir Görev, Birçok Ulus! Birlikte daha güçlü” açıklamasını paylaştı.

 

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