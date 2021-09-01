Bafil Talabani: Zehirlendiğime dair elimde belgeler var

ERBİL (K24)

KYB Eşbaşkanı Bafıl Talabani, zehirlendiğine dair belge bulunduğunu ve doktorunun kendisine “Sana verilen zehir çok güçlü, nasıl hayatta kalabildin” diye sorduğunu söyledi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Eşbaşkanı Bafil Talabani, Kürdistan Bölgesi’ndeki gazetecilere verdiği ortak röportajda, parti içerisinde yaşanan gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

K24’ten Hewjin Cemal’in de katıldığı röportajda, Eşbaşkanlar arasında yaşanan krize ve kendisine zehir verildiği yönündeki iddialara değinen Talabani, “Doktorlar, sana verilen zehir insanı kısa sürede öldüren türden, nasıl hayatta kalabildin, nasıl tahammül ettin diye sordu. Ama benim direncim güçlüdür, her gün spor yapıyorum” dedi.

Zehirlendiğine dair elinde belgelerin olduğunu kaydeden Talabani, “Hem buradaki doktorların hem de Rus doktorların yaptığı testler var. Zehirlendiğim belgeli, itiraf görüntüleri ve başka belgeler de var” ifadelerini kullandı.

Belgeleri yayınlamak için mahkeme sürecini beklediğini dile getiren Talabani,

KYB Politbürosu’nun Lahur Şeyh Çengi hakkında Kürdistan Bölgesini terk etmesi önerisine ilişkin de açıklamalar yapan Talabani, “Ben böyle bir öneride bulunmadım. Kendisine de söyledim; Kürdistan’dan çıkma, sessiz yerine otur ve seçim kampanyasına da karışma diye” ifadelerini kullandı.

Kürtlerin Bağdat’ta tek sesli olmaları gerektiğini vurgulayan Talabani, Kürtlerin Bağdat’ta birlik olmalarıyla haklarını elde edebileceklerini belirtti.

8 Temmuz sonrası KYB’nin 8 Temmuz öncesinden farklı olduğunu vurgulayan Talabani, KYB’nin tanınmaz hale getirildiğini, tehdit ve kaçırma gibi durumların Süleymaniye’de görünür hale geldiğini ifade etti.

Lahur Şeyh Cengi’nin seçim kampanyasına katılmayacağını ve 8 Temmuz’da yaşananın darbe olmayıp, darbeyi önlediğini söyleyen Talabani, 8 Temmuz’un ardından Süleymaniye’nin güvenlik durumunun olumlu açıdan değiştiğini bildirdi.

Talabani, 8 Temmuz öncesinde, yatırımcıların Süleymaniye’ye gelmediğine vurgu yaptı.

KYB’DE YAŞANANLAR

Bafil Talabani, 9 Temmuz’da Süleymaniye’de Lahur Şeyh Cengi Talabani’ye yakınlığı ile bilinen güvenlik yetkililerini görevden alarak yerlerine atamalar yaptı.

Bafil Talabani, kendisini KYB Genel Başkanı olarak ilan ederken KYB medyası Şeyh Cengi’nin eş başkanlık yetkilerinden feragat etmeyi kabul ettiği haberini geçti.

Konuya dair bir açıklama yapan Şeyh Cengi, yaşananları kendisine karşı bir “komplo” olarak yorumlayıp kabul etmediğini söyledi.

KYB Politbürosu kısa bir süre önce Şeyh Cengi’ye 72 saat içerisinde Kürdistan Bölgesi’ni terk etmesi çağrısında bulunmuştu.