SOHR Direktörü: DSM ile rejim arasındaki görüşmeler sürüyor

ERBİL (K24)

K24 haber bülteninde katılan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Direktörü Rami Abdurrahman, Dera’daki son durumu ve Demokratik Suriye Meclisi ile Şam rejimi arasındaki görüşmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

DSM ile Suriye rejimi arasındaki görüşmelere değinen Abdurrahman şunları söyledi:

“İki taraf arasındaki görüşmeler devam ediyor ve bu görüşmeler hiç durmadı. Himêmim ve Moskova'daki görüşmeler de sürüyor. Biz sadece Demokratik Suriye Meclisi’nin değil, rejimle yapılan tüm görüşmeleri biliyoruz.”

Özerk Yönetim’in Asuri Demokratik Örgütü Halkla İlişkiler Komitesi Başkanı Gabriel Muşi Koriye’nin Kürdistan Bölgesi’ne geçmesini engellemesine de değinen SOHR Direktörü, “İster Demokratik Suriye Güçleri (DSG) olsun, ister muhalefette bağlı silahlı gruplar olsun, insan hakları ihlali bir utanç kaynağıdır. Demokrasiden bahsettiğinizde gazetecilerin hakları ve bu alanlarda insan hakları korunmalıdır” dedi.

Kurdistan24'ün Rojava'daki ofisini kapatma kararı hakkında da konuşan Abdurrahman, “Kürdistan24’ün ofisinin kapatılması kararını kınayan bir bildiri yayınladık. Basın özgürlüğünün korunması gerektiğini söyledik. Gazetecilerin özgür olması gerektiği konusunda da uyarılarda bulunduk” ifadelerini kullandı.

SOHR Direktörü Rami Abdurrahman, Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde yapılan ateşkesin devam edeceğini ifade ederek, ”Mevcut ateşkesin devam edeceğine inanıyorum, çünkü Rusya bu ateşkesi rejimin 4'üncü Tümeni’yle birlikte yaptı” şeklinde konuştu.