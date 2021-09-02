Politika

DAİŞ'ten Kerkük'te saldırı: Ölü ve yaralılar var

DAİŞ’in Kerkük’te düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
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kürdistan DAİŞ Kerkük

KERKÜK (K24)

DAİŞ’in Kerkük’ün Sergeran beldesine bağlı Şehel köyüne düzenlediği saldırıda 1 Irak askeri öldü, 6 vatandaş da yaralandı. 1 sivilin de DAİŞ tarafından kaçırıldığı bildirildi.

K24’e konuşan bir köy sakini, 30 dolayında DAİŞ’linin sabaha karşı köyü kuşatıp saldırıda bulunduğunu, köylülerin de Irak güçleriyle birlikte saldırıya karşılık verdiğini söyledi.

Saldırıda 1 asker hayatını kaybederken, Naif isimli bir köylü kaçırıldı. Çevre köylerden desteğe gelen sivillerin geçiş noktasında yola döşenen 3 bombalı tuzağın patlatıldığı ve onların da köye yaklaşamadığı kaydedildi.

Çatışma sırasında bölgeye intikal eden güvenlik güçlerinin de DAİŞ tarafından saldırıya uğradığı öğrenildi.

Sergeran’a bağlı Kürt köyü plan Şehel, Kerkük’ün batısında yer alıyor.

Öte yandan Taze beldesine bağlı Dekşman köyüne baskın düzenleyen DAİŞ’liler, vatandaşlara ait 3 aracı ateşe verdi, çok sayıda küçükbaş hayvanı da öldürdü.

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