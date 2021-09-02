Politika

Güney Afrika’dan Afgan sığınmacılara ret

Güney Afrika Cumhuriyeti, daha sonra üçüncü bir ülkeye gitmeyi planlayan Afgan sığınmacıları geçici olarak barındırmayı reddetti.
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Afgan sığınmacı
Afgan sığınmacı
dünya Güney Afrika afgan sığınma Pakistan Taliban

HABER MERKEZİ

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı (DIRCO), Cape Town'un, Taliban mensuplarının ele geçirdiği Afganistan'dan gelen sığınmacıları kabul etmeyeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Güney Afrika hükümeti, Pakistan'a sığınan bir dizi Afgan mülteciyi kabul etmeyi düşünmek üzere ülkeye yapılan önerileri not ediyor. Talep, (sığınmacıların) nihai varış noktalarına gitmeden önce Güney Afrika'da ağırlanmaları yönünde. Hükümet, maalesef böyle bir talebi karşılayacak durumda değil" denildi.

Güney Afrika'nın halihazırda önemli sayıda sığınmacıya ev sahipliği yaptığı ve ihtiyaçlarının karşılanmasından mesul olduğu kaydedilen açıklamada, "Çoğu zaten ülkemizin sunduğu sosyal Yardım ve ücretsiz tıbbi sağlık programlarından yararlanıyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası hukuk uyarınca Pakistan'da kalmalarının daha uygun olduğu belirtildi.

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